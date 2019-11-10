Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Абубакара после поражения на турнире в Москве.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее, брат», – написал 31-летний Хабиб, который был секундантом Абубакара.

Абубакар в дебютном бою UFC проиграл в первом раунде Давиду Заваде.

В титульном бою вечера Забит Магомедшарипов одолел Келвина Каттара.

«Вечный лузер». Конор высмеял поражение брата Хабиба в дебютном бою UFC

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