Getty Images
«Есть вещи посерьезнее, брат». Хабиб поддержал Абубакара после поражения в Москве
Важные слова от чемпиона.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Абубакара после поражения на турнире в Москве.
«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее, брат», – написал 31-летний Хабиб, который был секундантом Абубакара.
- Абубакар в дебютном бою UFC проиграл в первом раунде Давиду Заваде.
- В титульном бою вечера Забит Магомедшарипов одолел Келвина Каттара.
«Вечный лузер». Конор высмеял поражение брата Хабиба в дебютном бою UFC
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте