Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что капитан сборной России по футболу Артем Дзюба смотрел его бой в Москве против Грега Харди.

«Дзюба бой смотрел. Уже передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Артем поединки смотрит, болеет. Я болею за его футбольные выступления, поддерживаем отношения. Надеюсь, что это привлечет больше народа из футбола в смешанные единоборства», – цитирует 31-летнего Волкова «Вестник MMA».

На UFC Fight Night в Москве Волков победил Харди единогласным решением судей.

Статистика Александра – 31 победа и семь поражений.

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