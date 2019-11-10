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Волков: «Дзюба смотрел мой бой, уже передал поздравления»
Дзюба не пропускает важнейшие спортивные события.
Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что капитан сборной России по футболу Артем Дзюба смотрел его бой в Москве против Грега Харди.
«Дзюба бой смотрел. Уже передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Артем поединки смотрит, болеет. Я болею за его футбольные выступления, поддерживаем отношения. Надеюсь, что это привлечет больше народа из футбола в смешанные единоборства», – цитирует 31-летнего Волкова «Вестник MMA».
- На UFC Fight Night в Москве Волков победил Харди единогласным решением судей.
- Статистика Александра – 31 победа и семь поражений.
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