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Волков рассказал, кого поддержит в поединке Емельяненко и Кокляева
Боец сделал выбор и объяснил его.
Российский боец UFC Александр Волков рассказал, кого поддержит в поединке между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
«В поединке Кокляев – Емельяненко я буду болеть за Михаила. Потому что то, что он принял такой вызов, достойно уважения», – цитирует 31-летнего Волкова «Чемпионат».
- На турнире UFC в Москве Волков единогласным решением судей одолел Грега Харди.
- Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» и пройдет по правилам бокса.
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