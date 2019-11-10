Российский боец UFC Александр Волков рассказал, кого поддержит в поединке между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

«В поединке Кокляев – Емельяненко я буду болеть за Михаила. Потому что то, что он принял такой вызов, достойно уважения», – цитирует 31-летнего Волкова «Чемпионат».

На турнире UFC в Москве Волков единогласным решением судей одолел Грега Харди.

Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» и пройдет по правилам бокса.

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