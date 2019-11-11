Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап объяснил, почему его племянник Абубакар проиграл дебютный бой в UFC на турнире в Москве.

«Неответственное отношение к делу, расслабленность – это точно. Думал, что уже решает задачу. Попал в стойке два раза и перевел его в партер, но зачем-то потом отпустил и вообще решил занять позицию сбоку. Он совершил грубейшую ошибку», – приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

29-летний Абубакар проиграл Давиду Заваде удушающим приемом, Хабиб был секундантом двоюродного брата.

В титульном поединке Забит Магомедшарипов одолел Келвина Каттара единогласным решением судей.

«Есть вещи посерьезнее, брат». Хабиб поддержал Абубакара после поражения в Москве

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