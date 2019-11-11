Боец ММА расчленил девушку, с которой познакомился в тиндере. Она соврала ему о девственности

Бум! Мальчик проснулся среди ночи. Тайбэйский тайфун швырял в стекла литры воды и ветки пальм. От ветра колотился металлический подоконник. Но мальчик проснулся не из-за шума – за семь лет жизни он привык к погоде и шуму ночного Тайваня. Его вырвало из сна что-то в темноте, чего мальчик не видел. Сначала он пытался разглядеть, кто сидит в его комнате. Мальчик напрягал глаза, раздвигая тьму. Но со временем сон обнял его, и парень решил, что это приснилось, и можно спать дальше. В этот момент с кресла в глубине кто-то встал и вышел из комнаты, а сердце мальчика чуть не разорвало грудную клетку.

Мать Гэри Чу не любила сына. Он слышал постоянные упреки в плохой учебе, невоспитанности, глупости, бесполезности. Чем больше Гэри пытался убедить мать в обратном, тем больше упреков слышал. Отец, наоборот, обожал сына, но маленькому Гэри этого было мало. Иногда, среди ночи, он просыпался и видел мать, которая просто сидела и смотрела на него из темноты. Женщина замечала, что сын не спит, молча вставала и выходила из комнаты.

Однажды ночью Гэри проснулся, но уже не от ощущения липкого взгляда на себе. Отец был на ночной работе, а в доме кто-то шумел. Гэри подумал, что это могут быть грабители. На дрожащих ногах он вышел из комнаты и увидел свет в спальне родителей. Его мать была в компании неизвестного мужчины. Несколько минут мальчик наблюдал за ними в зеркало коридора. А когда мать его заметила, то запахнула халат, за ухо затащила сына в его комнату и единственный раз в жизни отлупила. Спустя несколько дней она вышла на улицу за покупками и больше не вернулась.

Тайбэй, ТайваньEurosport

Гэри и его отец остались вдвоем. Отец сутками пропадал на работе, а для Гэри дня не проходило без мысли о том, что мать ушла из-за него. Он был недостаточно хорошим сыном. Чтобы занять Гэри, мистер Чу отвел его на бокс – странно жить на Тайване и не уметь драться. Гэри с удовольствием отдался хобби. После тренировок он приходил домой таким уставшим, что для мыслей не было места. Со временем остервенелые тренировки переродились в результаты: Гэри побеждал в любительских турнирах и оказался на примете у скаутов ММА-промоушенов.

Когда Гэри было слегка за 20, он женился. Но брак не ладился – в каждой фразе жены боксер со временем начал чуять ложь и предательство. Он закрывал ее дома, не давал видеться с друзьями. Несколько раз они сильно подрались, и девушка не выходила из дома, чтобы не показывать жуткие гематомы на руках. Это не могло долго продолжаться, и жена сбежала от Чу. Гэри снова почувствовал себя маленьким мальчиком, который в ужасе проснулся среди ночи.

Гэри стал пропускать тренировки и все чаще зависать в барах, кутить и драться просто так, а не для спортивной карьеры. Личной жизни не было никакой. После первого брака Чу решил найти девушку, которой можно будет полностью доверять и не бояться предательства. В помощники Гэри выбрал тиндер.

Гэри Чу и Ей-минь ХуаньEurosport

Свайп влево, свайп вправо, суперлайк – и безупречный вариант найден. Скромная и смирная Ей-минь Хуань рассказала боксеру, что она девственница и ищет того самого. «Идеально», – решил Гэри, и его ни капли не смутило, что якобы девственнице 27 лет.

Уже на первом свидании Хуань рассказала, что соврала боксеру. Но в остальном она понравилась Гэри, и тот решил попробовать. Через несколько месяцев отношений Чу снова начали посещать навязчивые мысли. Боксер подозревал девушку в изменах с несколькими мужчинами, и это просто взрывало ему голову. Постепенно больная ревность мутировала в ярость. В конце мая 2018-го Гэри и Ей-минь приехали домой к боксеру, чтобы серьезно поговорить. Больше девушку никто не видел.

Ее брат Фрэнсис Хуань начал паниковать через три дня: мужчина опасался, что ее бойфренд взял девушку в заложники и держит ее дома против воли. Брат написал об этом пост в фейсбук и получил ответ от Гэри Чу: «Я ни разу не сделал ей больно и не удерживал ее против воли. Когда я узнал, что она не девственница и встречается с другими мужчинами, то хотел ее бросить. Но она приходила и умоляла дать еще один шанс. Но она не изменилась». После такого ответа Фрэнсис понесся в полицию с заявлением о пропаже девушки.

Гэри Чу выносит сумкиEurosport

Полицейские отправили наряд в квартиру Гэри Чу. На звонки никто не ответил, и копы решили взломать дверь. Когда с замком справились, дверь открылась лишь на несколько сантиметров. Один из сотрудников просунул телефон внутрь и вслепую сфоткал препятствие. Когда он взглянул на экран, оказалось, что проходу мешает мертвая голова Гэри Чу. Копы зашли в квартиру и увидели, что вся ванна залита кровавыми разводами. Возле тела бойца в коридоре они нашли записку.

«Когда мы познакомились в тиндере, она соврала мне, что девственница. Я почувствовал себя обманутым и преданным, когда узнал, что она лгала и изменяла мне с другими мужчинами», – написал Гэри свои последние слова. Но тела девушки нигде не было, и копам пришлось восстанавливать все по кусочкам. Причем буквально, как оказалось позднее.

По камерам наблюдения они проследили за последними минутами жизни Ей-минь Хуань и последними часами Гэри Чу. Бесстрастная цифровая картинка выдала сухую информацию: вот пара заходит домой к боксеру, проходит несколько часов, и Гэри выходит с лопатой и идет на задний двор, возвращается, берет восемь полных пакетов для мусора и идет за дом. Криминалисты повторили путь Чу и нашли именно то, чего боялись больше всего. Правда, мешков было всего семь. Пакет с левым бедром Ей-минь нашли через два дня – в 20 метрах от главного захоронения.

Улики убиства Гэри ЧуEurosport

Единственное, что не нашли эксперты – внутренние органы девушки. В медиа утверждали, что боец съел их, полиция говорила о версии, якобы их смыло в унитаз. Чтобы не шокировать людей, полиция отказалась публиковать отчет о вскрытии желудка Гэри Чу.

Большинство из нас живет с детскими травмами и даже не подозревает, как они влияют на нашу жизнь. Иногда они становятся препятствиями в карьере, сексе, отношениях и спорте. А иногда из-за них исчезают люди. История Гэри Чу показывает, как детская боль, которой не нашлось лекарства, отравила сначала его душу, а затем забрала ее у девушки и навсегда разбила сердца в ее семье.

Другие тексты Артема Мазилкина об отбитых бойцах:

«Всегда вижу его лицо, ложась спать». Боец MMA насиловал жертву пистолетом и получил пожизненное

Боец MMA Левенс застрелил жену и покончил с собой. Джастина довели депрессия, долги и наркотики

Качай приложение Eurosport для iOS или Android