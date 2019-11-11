Российский стронгмен Михаил Кокляев показал синяк под глазом, полученный в спарринге при подготовке к бою с Александром Емельяненко.

«Вот так проходят мои тренировочные будни. Настала череда тяжелых спаррингов. Еще немного до боя времени. Но никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», – сказал 40-летний Кокляев в видеообращении.

Бой состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Кокляев и Емельяненко подерутся по правилам бокса, поединок продлится четыре раунда.

Волков рассказал, кого поддержит в поединке Емельяненко и Кокляева

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