Макгрегор снялся в рекламе в образе Джокера
Ждем, когда ирландец дебютирует в настоящем кино.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор снялся в рекламе букмекерской конторы.
В ролике Макгрегор сражается с кошкой, сыплет золотыми монетами прямо из руки, а под конец появляется в образе Джокера – ключевого суперзлодея вселенной DC Comics.
Полностью видео можно посмотреть – тут.
- 18 января Конор должен вернуться в октагон и провести поединок с американцем Дональдом Серроне.
- Последний на данный момент бой Макгрегора датирован октябрем 2018 года – тогда ирландец уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
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