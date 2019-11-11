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Макгрегор снялся в рекламе в образе Джокера

Макгрегор снялся в рекламе в образе Джокера
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Ждем, когда ирландец дебютирует в настоящем кино.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор снялся в рекламе букмекерской конторы.

В ролике Макгрегор сражается с кошкой, сыплет золотыми монетами прямо из руки, а под конец появляется в образе Джокера – ключевого суперзлодея вселенной DC Comics.

Полностью видео можно посмотреть – тут.

  • 18 января Конор должен вернуться в октагон и провести поединок с американцем Дональдом Серроне.
  • Последний на данный момент бой Макгрегора датирован октябрем 2018 года – тогда ирландец уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

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