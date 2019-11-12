Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Джулианны Пеньи, был вынужден объясниться за MMA-ивент, раскруткой которого он занимается. Все дело в том, что одним из боев на турнире станет поединок между 12-летними девочками.

«Идея провести подобный бой многим покажется спорной. Но, если бы вы увидели, как два этих маленьких монстра тренируются, вы бы сказали, что они ДОЛЖНЫ выйти под свет софитов и сразиться», – написал Литтл на своей страничке в Facebook.

По словам Рика, его первой реакцией на возможный бой между девочками было твердое «нет». Но затем промоутер передумал – к нему обратилась мать одной из девчонок, которая также занимается MMA. «Она может дать гарантию, что ее дети готовы к этому», – отметил Литтл.

Со второй девочкой, которая должна выйти в октагон, занимался тренер по MMA, приходящийся Литтлу хорошим другом. Он утверждает, что его подопечная – «большой спортивный вундеркинд», и называет ее «опасным бойцом».

Бой девочек пройдет по любительским правилам MMA – бойцы не смогут использовать удары локтями и коленями в голову.

Удары по голове соперника, который оказался в нокдауне, также будут запрещены.

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