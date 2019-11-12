Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на то, что бой с Тони Фергюсоном может стать для него последним.

«После Фергюсона? Это мы уже далеко заглядываем. Я не люблю таких далеко идущих планов строить. Всегда смотрю на вещи реально. До Тони Фергюсона тоже нужно дожить. До него полгода почти – пять месяцев. Посмотрим. Я думаю, что, может быть, после него ничего не останется. Посмотрим», – приводит слова бойца Allboxing.

Скорее всего, бой с Фергюсоном пройдет в США весной 2020 года.

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