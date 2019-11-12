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Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию

Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию
Eurosport

51 мин. назад

Так и уходят легенды.

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки выкачал из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру.

Терешину провели операцию в одной из московских клиник. В бицепсах начался воспалительный процесс, и Кирилл решил, что от них пришло время избавиться. Изначально были опасения, что конечности и вовсе придется ампутировать, однако процедура прошла успешно, и теперь Терешину предстоит длительное восстановление.

На данный момент фрик-боец не может двигать руками – мать кормит его с ложки, сообщает телеграм-канал Mash.

  • Синтол применяется для локального увеличения мышц.
  • Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.
  • В октябре Руки-базуки провел бой по правилам ММА против Олега Монгола и проиграл.

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