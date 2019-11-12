Боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал, что конфликт с Хабибом Нурмагомедовым все еще не исчерпан.

Именно Лобов изначально стал причиной разногласий между Макгрегором и дагестанцем. Команда Хабиба наехала на Артема, а Конор в отместку атаковал автобус с Нурмагомедовым.

«Определенно, у нас не все в порядке. У нас есть нерешенные вопросы, и я думаю, что со временем нам придется с этим разобраться. Но на данный момент все не закончено. Даже не близко.

У меня есть много русских фанатов, которые меня поддерживают, и, очевидно, у него есть много парней, которые его поддерживают. Его болельщики – им всегда есть, что сказать обо мне, но я не против: мое имя постоянно в заголовках, мое имя в запросах гугла, и, как следствие, моя зарплата по-прежнему высока», – цитирует бойца MMA Junkie.

Лобов – близкий друг Конора Макгрегора, главного антагониста Хабиба.

В январе 2019 года Лобов покинул UFC, где провел семь поединков и потерпел пять поражений.

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