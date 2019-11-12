Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал девушку, опубликовавшую фотографию с виски Конора Макгрегора на фоне хоккейной академии омского «Авангарда».

Девушка под ником Ритуля Красотуля выложила фото с напитком Макгрегора в инстаграм 10 ноября, после чего ирландский боец сделал репост снимка, а пресс-служба «Авангарда» пригласила его в Омск.

«Это не очень хорошо для «Авангарда». Получается, что бутылку виски ставят выше их достижений. У нас «Авангард» с бутылкой виски, что ли, ассоциируется? Мне кажется, это очень плохой пиар, тем более на фоне детской хоккейной академии. Это полная глупость со стороны девушки, которая сделала эту фотографию. Воспитания ей не хватает.

Не знаю, продается ли виски Конора Макгрегора в Омске, я по этим магазинам не хожу. Надеюсь, что нет, но сложно сказать. Вчера у нас в Омске был митинг против наливаек. Власти отлично отреагировали, они нас поддерживают в этом. Они всегда оказывают поддержку, главное, что это нужно гражданам», – приводит слова Шлеменко Sport24.

Шлеменко – уроженец Омска. На его счету 58 побед и 13 поражений в поединках по правилам MMA.

14 декабря Шлеменко проведет новый бой – соперником россиянина станет американец Луис Тэйлор.

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