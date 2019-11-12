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«Впечатление, что он очень устал от всей этой суеты». Хабиб – о встречах с Путиным
Нурмагомедов виделся с Путиным дважды – после победы над Конором и после боя с Порье.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.
«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме.
Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – приводит слова Нурмагомедова RT.
- В сентябре Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.
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