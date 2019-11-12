Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме.

Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – приводит слова Нурмагомедова RT.

В сентябре Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

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