«Побороться с медведем можно, но не убивать». Хабиб рассказал об отношении к охоте
Охота – не самое гуманное занятие в XXI веке.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как любит проводить свободное время.
«Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают.
Охота? Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать», – цитирует Хабиба RT.
- Несколько лет назад на YouTube появилось видео борьбы молодого Нурмагомедова с медведем.
- Позже Хабиб еще несколько раз проводил спарринги с тем же медведем и называл его своим «старым другом».
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