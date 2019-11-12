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«Побороться с медведем можно, но не убивать». Хабиб рассказал об отношении к охоте

«Побороться с медведем можно, но не убивать». Хабиб рассказал об отношении к охоте
Eurosport

48 мин. назад

Охота – не самое гуманное занятие в XXI веке.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как любит проводить свободное время.

«Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают.

Охота? Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать», – цитирует Хабиба RT.

  • Несколько лет назад на YouTube появилось видео борьбы молодого Нурмагомедова с медведем.
  • Позже Хабиб еще несколько раз проводил спарринги с тем же медведем и называл его своим «старым другом».

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