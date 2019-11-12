Экс-боец смешанных единоборств Тара Лароса применила навыки джиу-джитсу, чтобы успокоить агрессивно настроенную женщину. Инцидент произошел во время празднования Дня Ветеранов в Портленде, США.

Как отмечает Yahoo! Sports, пришедшая на праздник женщина вела себя подчеркнуто агрессивно и отпускала оскорбления в адрес тех, кто поддерживает действующего президента США Дональда Трампа.

Когда же возмутительница спокойствия напала на одного из людей, в дело вмешалась Лароса – экс-боец повалила женщину на землю и удерживала ее в таком положении, при этом не нанося ей ударов. Оказавшаяся на земле дама утверждала, что не совершала никакого нападения, и неоднократно повторяла, что ей нечем дышать.

Тара Лароса становилась чемпионкой в легчайшем весе в Bodog Fight. На счету американки 27 поединков по правилам MMA (+22, -5).

Также Тара известна по выступлениям в Pancrase, Invicta FC и Extreme Challenge.

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