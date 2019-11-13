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Бузова: «Не слежу за соперничеством с Хабибом в инстаграме»

Бузова: «Не слежу за соперничеством с Хабибом в инстаграме»
Eurosport

1 час назад

А ты следишь за битвой века?

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова прокомментировала соперничество с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков в инстаграме.

«Инстаграм – это часть моей жизни. Люди привыкли, что я все освещаю. Не хочу даже думать о том, что будет, если отключат инстаграм. У меня уже 16,4 миллиона подписчиков. Скоро будет 16,5. За соперничеством с Хабибом в инстаграме я не слежу», – сказала Бузова в интервью Love Radio.

  • У 31-летнего Нурмагомедова – 18 миллионов фолловеров.
  • Хабиб и Бузова – самые популярные представители России в инстаграме по подписчикам.

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