Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова прокомментировала соперничество с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков в инстаграме.

«Инстаграм – это часть моей жизни. Люди привыкли, что я все освещаю. Не хочу даже думать о том, что будет, если отключат инстаграм. У меня уже 16,4 миллиона подписчиков. Скоро будет 16,5. За соперничеством с Хабибом в инстаграме я не слежу», – сказала Бузова в интервью Love Radio.

У 31-летнего Нурмагомедова – 18 миллионов фолловеров.

Хабиб и Бузова – самые популярные представители России в инстаграме по подписчикам.

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