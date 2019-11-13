Словацкий фанат ирландского бойца UFC Конора Макгрегора открыл ресторан и дал ему название «The Notorius» в честь кумира.

Главный напиток в заведении – виски Конора «Proper 12», на стенах висят в плакаты с фотографиями бойца и лучшими фрагментами его поединков.

«Я открыл ресторан более шести месяцев назад и назвал его в честь короля UFC Конора Макгрегора. Мне нравится его стиль, его бои. Я большой фанат Конора», – рассказал владелец ресторана.

31-летний Макгрегор ретвитнул новость, отметил аккаунт виски и написал: «Вкусно».

Последний бой ирландца состоялся в октябре 2018 года – он проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову.

Имя следующего соперника Конора пока не называется официально. Возможно, 18 января он подерется с Дональдом Серроне.

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