Оппонент Артема Лобова по турниру Bare Knuckle FC 9 Джейсон Найт оригинально поготовился к бою – подрался в туалете.

Предстоящий бой будет реваншем, в первом поединке соперников победу решением судей одержал Лобов.

Одноклубник Найта Броу Уивер подогрел интерес к предстоящему ивенту и опубликовал ролик, на котором его приятель отлупил двоих мужчин в кабинке туалета. «Первая схватка была эпичной, но нас обокрали. На этот раз мы не дадим решать судьям. Убей или будешь убит – таков наш настрой», – подписал ролик Уивер.

В перерыве между поединками с Найтом Лобов победил Малиньяджи, также решением судей.

33-летний Артем – спарринг-партнер Макгрегора.

Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию

Качай приложение Eurosport для iOS и Android