Getty Images
Соперник Лобова избил двоих мужчин в кабинке туалета
Сразу видно – настоящий профи.
Оппонент Артема Лобова по турниру Bare Knuckle FC 9 Джейсон Найт оригинально поготовился к бою – подрался в туалете.
Предстоящий бой будет реваншем, в первом поединке соперников победу решением судей одержал Лобов.
Одноклубник Найта Броу Уивер подогрел интерес к предстоящему ивенту и опубликовал ролик, на котором его приятель отлупил двоих мужчин в кабинке туалета. «Первая схватка была эпичной, но нас обокрали. На этот раз мы не дадим решать судьям. Убей или будешь убит – таков наш настрой», – подписал ролик Уивер.
- В перерыве между поединками с Найтом Лобов победил Малиньяджи, также решением судей.
- 33-летний Артем – спарринг-партнер Макгрегора.
Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте