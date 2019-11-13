Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько боец заработал за бой против Дастина Порье.

Ранее отец Хабиба заявил, что его сын за бой с американцем заработал в 3-3,5 раза больше, чем за поединок с Макгрегором. Магомедов объяснил, почему это стало возможным.

– Неужели Хабибу за поединок с Порье и правда полагался такой огромный гарантированный гонорар – 6 миллионов?

– 6 миллионов – это заниженная цифра. Он получил намного больше. Думаю, когда Абдулманап говорил про 3-3,5 раза, он имел в виду всю сумму – в том числе отчисления от проданных PPV [платных трансляций].

– Хабиб за бой с Порье в общей сложности заработал больше, чем за бой с Макгрегором?

– Намного больше. На сегодня Хабиб – очень большое имя. Нам не нужен Макгрегор или кто-либо другой, чтобы получить большой гонорар. И не нужно делать какие-то громкие поступки, чтобы привлечь к себе внимание. Сегодня Хабиб – человек с мировым именем. Соответственно и гонорары у него достойные.

Также Магомедов оценил денежные потери команды своего клиента из-за инцидента после боя с Конором.

– Хабиб озвучил сумму в миллион долларов, но ведь его штрафовали на 500 тысяч. Почему?

– Его лично – на 500 тысяч, но также штрафовали ребят, плюс были расходы на юристов. Вышло в итоге около 750-800 тысяч долларов.

В сентябре Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

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