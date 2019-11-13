Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич выразил заинтересованность в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри.

«Я бы вышел на ринг и побоксировал с Тайсоном, я бы хотел этого. Он – отличный боец и прекрасный чувак, думаю, мы бы устроили хорошее шоу», – приводит слова Миочича DAZN.

«Стипе хочет побоксировать со мной, и это наверняка будет хороший бой. После того, как я уберу с дороги Деонтея Уайлдера, я выйду на боксерский поединок со Стипе – если он этого захочет. Это будет крупный кроссовер, как у Мэйуэзера и Макгрегора», – цитирует Фьюри MMA Fighting.

Миочич завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Дэниела Кормье в матче-реванше.

Позже Кормье заявил, что они с Миочичем проведут третий поединок, который станет последним в карьере Дэниела.

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