Российский боец UFC арестован по делу о похищении человека
Также инкриминируют предварительный сговор и вымогательство.
Пресненский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по уголовному делу о похищении человека группой лиц.
По информации ТАСС, 30-летнего Сосновского заключили под стражу, дело квалифицируется по части третьей статьи 126. Подробности рассказал адвокат бойца Равиль Саберов.
«Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации.
Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», – заявил адвокат.
- Сосновский выступает в UFC, его статистика в MMA – 11 побед и ни одного поражения.
- В январе 2014 года он победил Александра Емельяненко.
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