Боец UFC Нэйт Диас финансово помог фанату, который поставил деньги на его победу в бою против Хорхе Масвидаля и серьезно прогорел.

По информции BJPenn, мужчина пожаловался 34-летнему американскому бойцу в директе инстаграма. Он понес серьезные финансовые потери, из-за чего не оплатил арендное жилье и ночевал в машине. Диас решил вернуть фанату деньги и не обманул. Обрадованный поклонник сообщил, что получил от Нэйта даже больше, чем потратил на ставку.

На турнире UFC 244 Диас проиграл Масвидалю техническим нокаутом.

После поражения боец намекнул на завершение карьеры.

«***** этот реванш с Масвидалем». Диас объявил о завершении карьеры

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