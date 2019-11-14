Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал три фамилии российских бойцов, которые могли бы повторить его успех и завоевать пояс промоушна.

31-летний Хабиб оставил комментарий под постом инстаграм-аккаунта UFC Russia о следующем бойце из России, который станет чемпионом UFC. «Петр Ян, Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев», – написал Нурмагомедов.

Ян выиграл каждый из пяти боев UFC, у Магомедшарипова – шесть побед и ни одного поражения, Махачев семь раз выиграл и однажды проиграл.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре 2019 года, победив Дастина Порье.

Менеджер Хабиба рассказал, сколько боец заработал за битву с Порье

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