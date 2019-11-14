Появились первые фото Кирилла Терешина по прозвищу Руки-базуки после операции по удалению синтола из бицепсов.

Как сообщает Mash, с первой попытки полностью вывести вещество не удалось – синтол проник слишком глубоко в ткани. Терешин пройдет курс реабилитации, после которого врачи постараются восстановить Кириллу нормальный объем конечностей.

Доктора отметили, что хирургическое вмешательство было необходимо – в бицепсах Терешина началось воспаление, которое могло привести к ампутации.

Синтол применяется для локального увеличения мышц.

Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.

В октябре Руки-базуки провел первый бой по правилам ММА против Олега Монгола, в котором потерпел поражение.

Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию

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