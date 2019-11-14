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Появились первые фото Рук-базук после удаления синтола
Процесс вывода препарата будет проходить постепенно.
Появились первые фото Кирилла Терешина по прозвищу Руки-базуки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Как сообщает Mash, с первой попытки полностью вывести вещество не удалось – синтол проник слишком глубоко в ткани. Терешин пройдет курс реабилитации, после которого врачи постараются восстановить Кириллу нормальный объем конечностей.
Доктора отметили, что хирургическое вмешательство было необходимо – в бицепсах Терешина началось воспаление, которое могло привести к ампутации.
- Синтол применяется для локального увеличения мышц.
- Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.
- В октябре Руки-базуки провел первый бой по правилам ММА против Олега Монгола, в котором потерпел поражение.
Mash: Терешин больше не Руки-Базуки – ему сделали операцию
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