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Васселл нокаутировал Харитонова на турнире Bellator
Бой закончился уже во втором раунде.
Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселу из Великобритании во втором раунде на турнире Bellator 234, прошедшем в Тель-Авиве.
Поединок в тяжелом весе закончился во втором раунде – победа Вассела техническим нокаутом.
- У 39-летнего Харитонова стало 30 побед и 8 поражений.
- Статистика его соперника – 19-8.
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