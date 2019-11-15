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Васселл нокаутировал Харитонова на турнире Bellator

Васселл нокаутировал Харитонова на турнире Bellator
Eurosport

1 час назад

Бой закончился уже во втором раунде.

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселу из Великобритании во втором раунде на турнире Bellator 234, прошедшем в Тель-Авиве.

Поединок в тяжелом весе закончился во втором раунде – победа Вассела техническим нокаутом.

  • У 39-летнего Харитонова стало 30 побед и 8 поражений.
  • Статистика его соперника – 19-8.

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