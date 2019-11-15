Российский боец MMA осужден на 4 года строгого режима за избиение прохожего

Российский боец смешанных единоборств Марк Белых попал на четыре года в колонию строгого режима за жестокое избиение прохожего.

Индидент произошел ночью 3 января, 21-летний Белых его и 18-летняя спутница Екатерина Курлаева поругались с проходящим по улице мужчиной в возрасте 34 лет. Боец повалил прохожего на землю и избил, затем они разошлись. Дальнейшие события описывает прокуратура Новосибирской области:

«Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище.

Курлаева, увидев это, отыскала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину».

Суд назначил Белых приговор в виде четырех лет колонии строгого режима, Куваевой – два года колонии общего режима. Осужденные обязаны выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.

Здоровью потерпевшего причинили тяжкий вред: у него зафиксировали переломы пальцев, раны и ссадины головы, а также другие травмы.

Белых и Курлаева не признали вину.

(Фото: аккаунт Марка Белых Вконтакте)

«Он тренировался, чтобы причинять боль». Боец MMA с ножом избил пожилую пару на глазах у внуков

Качай приложение Eurosport для iOS и Android