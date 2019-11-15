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Mash: Руки-базуки закачивал в бицепсы не синтол, а вазелин. Ему сделают еще 4 операции

Mash: Руки-базуки закачивал в бицепсы не синтол, а вазелин. Ему сделают еще 4 операции
Eurosport

5 мин. назадОбновлено Только что

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Хирурги раскрыли подробности о здоровье блогера Кирилла Терешина, который известен по прозвищу Руки-Базуки из-за неестественно накаченных бицепсов.

По информации телеграм-канала Mash, Терешин закачал в мышцы не синтол, а вазелин. Инъекции делались большими дозами: он покупал вазелин в аптеке, растапливал на паровой бане и вводил в каждую руку по три литра. После столь нестандартных манипуляций началось воспаление, мышечная ткань повредилась.

Терешин обратился к врачам, и ему удалили 95 процентов вазелина. Экспериментатору предстоит перенести еще четыре операции, после которых руки примут привычный вид.

  • Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.
  • В октябре Терешин провел первый бой по правилам ММА против Олега Монгола, в котором потерпел поражение.

Появились первые фото Рук-базук после удаления синтола

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