Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет выступить на африканском континенте.

Боец опубликовал видеоролик с хайлайтами боя между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Поединок, известный как «Разборка в джунглях», прошел в 1974 году в африканском Заире (нене Демократическая Республика Конго). В результате того боя Али вернул звание чемпиона мира в тяжелом весе.

«Было бы большой честью выступить в Африке», – подписал видео Хабиб.

У 31-летнего Нурмагомедова – 18 миллионов фолловеров в инстаграме.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Хабиб рассказал о бое с Фергюсоном, реванше с Макгрегором и дебюте в боксе

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