Бразильский боец MMA Маркус Перес явился на дуэль взглядов перед UFC Fight Night 164 в образе Джокера.

Креативщик подошел к сопернику, Веллингтону Турману, и спросил: «Почему такой серьезный?» Это культовый вопрос персонажа, который он задает в фильме «Темный рыцарь».

Статистика Переса в UFC – две победы и два поражения. Турман пока провел в промоушне только один поединок и проиграл его.

Турнир UFC Fight Night состоится в Сан-Паулу сегодня, 16 ноября.

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