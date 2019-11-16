Боец UFC пришел на дуэль взглядов в образе Джокера и спросил соперника: «Почему такой серьезный?»
Креатив зачтен.
Бразильский боец MMA Маркус Перес явился на дуэль взглядов перед UFC Fight Night 164 в образе Джокера.
Креативщик подошел к сопернику, Веллингтону Турману, и спросил: «Почему такой серьезный?» Это культовый вопрос персонажа, который он задает в фильме «Темный рыцарь».
- Статистика Переса в UFC – две победы и два поражения. Турман пока провел в промоушне только один поединок и проиграл его.
- Турнир UFC Fight Night состоится в Сан-Паулу сегодня, 16 ноября.
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