Бойца MMA казнят за убийство экс-подруги и ее приятеля. Он обучал женщин самообороне

3 февраля 2019 года машина частной транспортной компании Texas Prisoners Transport Services остановилась у «Макдональдса» в городке Конро, штат Техас. Перевозчики проголодались и хотели кофе – они экстрадировали обвиненного в краже со взломом бойца MMA Седрика Маркса из Мичигана в Техас, где он совершил преступление. Когда сопровождающие на секунду отвлеклись на фастфуд, преступник выскочил из машины прямо в оранжевой робе и скрылся в ближайшем переулке. К поискам мгновенно подключили полицию Большого Хьюстона – власти знали, насколько опасен этот человек.

Единственным успехом Спайдермена в любимом спорте стал стильный никнейм: за 20 лет карьеры он выиграл 31 бой (последний – еще в 2012-м) и проиграл 27. Главным хайлайтом его карьеры стало одно появление в Bellator в 2010-м, когда победу удушающим одержал соперник Эндрю Шаппелл. Зато боец нашел другое применение неуравновешенному характеру и физической силе – он постоянно нарушал закон.

Маркса обвиняли в ложном вызове 911, харассменте, угрозах, нападении и неподобающем поведении. Боец попадал под арест в Техасе, Вашингтоне и Оклахоме до того, как попался в Мичигане. Несмотря на неадекватные выходки, почти все преступления сходили Седрику с рук. В 1992-м в Талсе его задержали за нападение с использованием оружия, но позже обвинения сняли. В том же году ему повезло меньше: за вооруженное ограбление Спайдермена приговорили к шести годам тюрьмы. Почти сразу после выхода он попался на незаконном хранении оружия.

В судебных бумагах по делу об опеке над ребенком в конце 2000-х Седрика описали как «личность с агрессивным поведением, не признающую того, что у него проблемы с домашним насилием». К тому времени он не опустился только до одного серьезного преступления, но это оказалось вопросом времени. В 2019-м бойца экстрадировали между штатами за очередную кражу, но на самом деле полиция готовила обвинение в двойном убийстве. В начале января бывшая подружка Спайдермена Дженна Скотт и ее друг Майкл Суэринджин пропали из дома девушки в Оклахоме. За несколько лет до этого Скотт получила судебный запрет против Маркса – в суде она назвала экс-бойфренда патологическим лжецом и психопатом. По показаниям Дженны боец рассказал ей, что в детстве убивал домашних животных, и признался, что в прошлом уже скрыл несколько убийств.

«Он дважды душил меня, пока я не теряла сознание, – призналась девушка. – Каждый раз он ждал, пока я приду в сознание, и снова душил меня». Неудивительно, что когда Скотт с приятелем пропали, полиция сразу обратила внимание на Седрика. К тому моменту он уже уехал в Мичиган, за 1500 км от места исчезновения. Именно там 8 января полиция арестовала бойца за нарушение судебного запрета и проникновение в дом Дженны. Маркс предполагал, что суд не ограничится обвинением в проникновении, но ситуация резко ухудшилась для него меньше чем через неделю, когда в новостях сообщили о двух найденных телах – их сбросили на пустующем участке за несколько километров от предполагаемого места преступления. В отчете коронера говорится, что Суэринджин, вероятно, умер от удушения, а причина смерти Скотт – «физическое насилие». Формально Седрика транспортировали, чтобы судить за кражу, но он знал, что копы обвинят его в более серьезном преступлении.

Дело выглядело очевидным: Маркс был одержим Дженной и за полгода до преступления уже нарушил судебное предписание – на первый раз ему выписали штраф в 9 тысяч евро. Скотт рассказала, что неадекватный мужчина вломился к ней в дом, отобрал телефон и угрожал ей на глазах у девятилетней дочери. К тому же полиция обнаружила в доме следы его недавнего пребывания – вряд ли два трупа случайно совпали с его появлением. Единственным шансом на спасение для Спайдермена оставался побег, но через девять часов после исчезновения шериф округа Монтгомери успокоил Техас и сообщил о поимке бойца: тот прятался в мусорном баке и сдался без сопротивления.

После этого история быстро обросла деталями. Выяснилось, что Марксу помогли скрыть улики жена Джинелл Макдона и другая бывшая подружка Майя Максвелл: Макдона соврала полиции о местонахождении Седрика, а Максвелл отогнала машину убитого Суэринджина в Остин, чтобы копы как можно дольше не догадались о связи двух исчезновений. Майю, как и Спайдермена, экстрадировали в Техас и предъявили 26-летней девушке обвинение в пособничестве.

Несмотря на это, ей вряд ли грозит серьезное наказание, в отличие от Седрика: прокурор потребовал для бойца смертной казни. Адвокат Маркса Майкл Уайтс оттянул решающий день как можно дальше: он уже подал прошение о независимой экспертизе всех улик в нескольких лабораториях и потребовал, чтобы Седрика допустили до суда в гражданской одежде, потому что оранжевая роба выставляет его заведомо виновным. Судебная система США не торопится в таких серьезных делах, поэтому слушание Маркса может состояться через несколько лет. Вряд ли это как-то поможет бойцу – пока он сидел в ожидании суда, его заподозрили в еще одном убийстве.

После ареста по делу Скотт и Суэринджина полиция Миннесоты объявила, что тоже интересуется Спайдерменом. Третьей возможной жертвой стала еще одна бывшая подружка Маркса Эйприл Пиз, которая родила от него ребенка. Именно с ней боец в конце 2000-х судился за опеку и был близок к поражению, когда девушка исчезла. Тогда мать Эйприл Дотти предположила, что дочь сбежала от Седрика, чтобы бороться с наркозависимостью – Маркса допросили, но не арестовали. С тех пор не появилось никаких данных о местонахождении Пиз, и полиция снова обратила внимание на бойца. Открыть дело об убийстве без тела практически невозможно, но есть шанс, что преступник заговорит, чтобы оттянуть время и заключить сделку.

Маркс явно не испытывает чувства вины – в любой ситуации он представляет себя жертвой и объясняет все совпадения стечением обстоятельств. «Мой клиент с нетерпением ждет дня, когда в суде расскажут его историю», – пафосно заявил адвокат бойца. Когда пропала Пиз, Седрик опубликовал пост на WordPress и обвинил в исчезновении фонд помощи женщинам «Новые начала» в Сиэтле: «Я не пытался контактировать с Эйприл и не знаю, где она. Мне известно лишь, что эта организация помогла ей скрыться. Я хочу, чтобы вы знали, что настоящая жертва здесь – не она».

По досье Седрика очевидно, что у него проблемы с женщинами, но по иронии судьбы именно такой человек несколько лет вел бесплатные курсы самообороны в боксерском клубе техасского городка Киллин. Маркс объяснял девушкам, как оценивать ситуацию, избегать опасных районов и не попадать в угрожающие жизни обстоятельства. «Важно не только смотреть на приемы самообороны, но и предотвращать опасные ситуации вообще», – невинно объяснил Спайдермен в интервью для репортажа о клубе. Теперь он использует благотворительную работу в качестве аргумента в защиту, хотя многие преступники получали извращенное удовольствие от общественно полезной работы.

Знаменитый серийный убийца Тед Банди учился на юриста – видимо, Маркс выбрал временную профессию по тому же принципу. Неудивительно, что человек с патологической страстью к удушению идеально показывал женщинам техники освобождения от удушающих захватов. К сожалению, ни одна из его жертв не владела такими приемами. Теперь единственный способ для Седрика отсрочить смертельную инъекцию – побольше говорить и обвинять других, как он часто делал в прошлом.

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