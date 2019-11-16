В Бахрейне прошел турнир по смешанным единоборствам Brave CF 29.

Одним из событий вечера стал поединок между местной звездой Хуссейном Аядом Абдуллой и литовским бойцом Маттисом Жаровсом. Бой закончился уже в первом раунде: Абдулла пробил правый лоу-кик, наткнулся на блок и с жутчайшим хрустом сломал ногу.

Про жутчайший хруст – это не преувеличение: треск костей бахрейнского бойца был слышен на весь зал.

На счету Жаровса стало 3 поединка по правилам смешанных единоборств (+3, -0).

Абдулла по прозвище Железный провел 9 поединков в MMA, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений.

Российский боец нокаутировал украинца ударом ногой в челюсть

Качай приложение Eurosport для iOS или Android