В американском городе Спокан, штат Вашингтон, прошел турнир по смешанным единоборствам Conquest of the Cage Krem 2.

Главным событием вечера стал поединок между 12-летними девочками – Дариной Глассберн и Лолой Попадатос. Мама Лолы, Синди Дандуа, сама занимается MMA; на ее счету множество поединков в самых известных промоушенах – от Bellator и UFC до Rizin.

За несколько минут до боя дочери боец-мать вышла в октагон и улучшила свой рекорд до 15-4, заставив соперницу сдаться.

А затем состоялся поединок Дарины и Лолы, который прошел по аматорским правилам MMA – без ударов локтями и коленями в голову. В итоге девочки вообще обошлись без ударов, а победу отпраздновала Лола, исполнившая болевой прием.

Напоследок девочки дружески обнялись – несмотря на поток критики перед турниром, их бой прошел без видимых инцидентов.

Другие видео и шумные события из мира MMA:

Экс-боец защитила людей от агрессивной ненавистницы Трампа, использовав приемы джиу-джитсу

Шлеменко жестко раскритиковал девушку, выложившую фото с виски Конора на фоне академии «Авангарда»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android