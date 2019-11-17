Найт взял реванш у Лобова в бою на кулаках
Артем больше не непобедим на кулаках.
Американский боец Джейсон Найт взял реванш у ирландца русского происхождения Артема Лобова в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC.
Бой состоялся в Билоксе (штат Миссисипи). В пятом раунде бой завершился – Найт нокаутировал соперника.
- Первая встреча Найта и Лобова на кулаках состоялась в апреле, Лобов победил единогласным решением судей.
- В традиционной речи после боя Найт заявил, что не против третьего поединка против Лобова.
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