Боец MMA Вячеслав Дацик провел бой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и нокаутировал соперника.

Поединок против Андрея Кирсанова проходил по правилам K-1 и завершился в третьем раунде. 39-летний Дацик отправил соперника в нокаут, тот не мог подняться в течение десяти минут.

Это четвертый бой Кирсанова и Дацика. В 2000-е они дважды бились по правилам кикбоксинга (оба выиграл Андрей) и один раз по правилам ММА (победил Вячеслав).

Бой против Кирсанова стал для Дацика вторым после выхода из тюрьмы.

Первый поединок Вячеслав проиграл блогеру Артему Тарасову из-за дисквалификации.

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