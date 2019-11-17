Боец нокаутировал экс-звезду UFC нереальной вертушкой. Этот прием называется раскат грома
Так выглядит эстетика смешанных единоборств.
Французский боец смешанных единоборств Дэви Галлон впечатляюще отправил в нокаут британца Росса Пирсона на дебютном ивенте нового промоушна Probellum 1.
В третьем раунде 30-летний француз применил удар под названием раскат грома и с вертушки поразил соперника. Пирсон без шансов рухнул на покрытие.
- Пирсон выступал в UFC, его статистика в смешанных единоборствах – 20 побед и 17 поражений. Эта неудача стала для него третьей подряд.
- Галлон прервал серию поражений – два предыдущих боя он проиграл.
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