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Боец нокаутировал экс-звезду UFC нереальной вертушкой. Этот прием называется раскат грома

Боец нокаутировал экс-звезду UFC нереальной вертушкой. Этот прием называется раскат грома
Eurosport

23 мин. назад

Так выглядит эстетика смешанных единоборств.

Французский боец смешанных единоборств Дэви Галлон впечатляюще отправил в нокаут британца Росса Пирсона на дебютном ивенте нового промоушна Probellum 1.

В третьем раунде 30-летний француз применил удар под названием раскат грома и с вертушки поразил соперника. Пирсон без шансов рухнул на покрытие.

  • Пирсон выступал в UFC, его статистика в смешанных единоборствах – 20 побед и 17 поражений. Эта неудача стала для него третьей подряд.
  • Галлон прервал серию поражений – два предыдущих боя он проиграл.

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