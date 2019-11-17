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«Ты заслуживаешь весь мир и еще больше». Конор поддержал Лобова после поражения от Найта
Когда проиграл брат Хабиба, Макгрегор говорил совершенно другое.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал своего друга Артема Лобова после поражения от Джейсона Найта в кулачном поединке промоушна Bare Knackle FC.
«Артем Лобов! Что за воин. Какое приключение это было, приятель. Что за приключение! От мировых турне до бойца без правил! Ты заслуживаешь весь мир и еще больше, брат. Поздравляю с очередным потрясающим боем. Мы братья по жизни.
Поздравляю и Джейсона Найта. Удивительный воин. Отличный бой», – написал 31-летний Макгрегор.
- Найт взял у Лобова реванш за поражение в апреле.
- В традиционной речи после боя Найт заявил, что не против третьего поединка с Лобовым.
Найт взял реванш у Лобова в бою на кулаках
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