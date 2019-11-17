Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал своего друга Артема Лобова после поражения от Джейсона Найта в кулачном поединке промоушна Bare Knackle FC.

«Артем Лобов! Что за воин. Какое приключение это было, приятель. Что за приключение! От мировых турне до бойца без правил! Ты заслуживаешь весь мир и еще больше, брат. Поздравляю с очередным потрясающим боем. Мы братья по жизни.

Поздравляю и Джейсона Найта. Удивительный воин. Отличный бой», – написал 31-летний Макгрегор.

Найт взял у Лобова реванш за поражение в апреле.

В традиционной речи после боя Найт заявил, что не против третьего поединка с Лобовым.

Найт взял реванш у Лобова в бою на кулаках

Качай приложение Eurosport для iOS и Android