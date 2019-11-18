Десятки злых и кровожадных глаз впились в Яна. В центре тюремного двора исправительного учреждения «Луча Канария» была вырыта яма для боев без правил, в которой американец готовился к рубке со 120-килограммовым татуированным качком. «Сейчас ты будешь жрать свое дерьмо, гринго!» – накрыло бойца едкое эхо. Через пять минут все было кончено – качок с расквашенным носом и в полусознательном состоянии стонал на дне ямы, а Ян цинично выкрикнул: «Не расстраивайся, только что тебя побил будущий чемпион ММА!»

В детстве Ян Хейниш страдал от синдрома дефицита внимания, и родители отдали его на бокс, а после – на борьбу. Позже была закрытая частная школа в Денвере с углубленным изучением математики, которую парень ненавидел. Его не отчисляли благодаря влиятельному и состоятельному отцу, а также успехам в борьбе – к 15 годам Хейниш стал двукратным чемпионом штата Колорадо.

Парень сбегал с уроков и стал членом банды выходцев из Гватемалы. Вместе с новыми друзьями он обносил магазины, после чего все заработанное спускал на амфетамины. Хейниш не только торчал сам, но и продавал наркотики в ночных клубах. «В то время я не считал, что делаю плохие вещи, даже наоборот – я продавал людям таблетки счастья», – блокировал приступы совести забросивший тренировки спортсмен.

Полицейские взяли Хейниша спустя неделю после того, как он бурно отметил 19-летие. Парня положили лицом в пол в ночном клубе и на следующий день нашли более двух тысяч таблеток экстази в подвале его дома. Ян вышел под залог и сбежал из страны – родительских денег хватило, чтобы год жить в Амстердаме, Лондоне и позже осесть на Тенерифе. «В Испании я устроился барменом в казино, в котором по выходным мне разрешили употреблять алкоголь бесплатно. Хватило двух месяцев, чтобы я превратился в алкоголика. Я пропивал все деньги, не мог заплатить 50 евро за съемное жилье и ночевал на пляже», – признался боец в колонке для The Players Tribune.

Ян Хейниш с друзьями по команде (крайний справа в верхнем ряду)Getty Images

Как бы плохо Хейниш ни чувствовал себя по утрам, приобретенная еще в школе привычка бегать по утрам брала верх и заодно помогала прийти в себя. Однажды во время такой пробежки парня догнал отдыхавший на Канарах американец – его отец управлял сетью баров и жил в роскошном пентхаусе. Новый знакомый представил Хейниша папе, который узнал о его проблемах и разрешил жить в комнате для гостей с условием завязать с выпивкой. Спустя месяц Ян узнал, что это было не просто желание помочь ближнему.

Однажды мистер привел спортсмена на террасу и спросил, сможет ли он проглотить несколько виноградинок. У Яна получилось, и тогда хозяин дома предложил ему слетать в Колумбию и привезти в желудке несколько вот таких контейнеров с кокаином. Хейниш воспринял это как очередное приключение и в течение двух лет успешно гонял через Атлантику. «Мы так классно маскировали капсулы, что никакой рентген не мог их просветить», – ехидничал американец, который заработанные деньги проматывал в казино.

Лавочка прикрылась в 2012-м, когда бдительный сотрудник испанской таможни обратил внимание на множество отметок в паспорте Хейниша с колумбийскими печатями. Молодого человека проверили как следует, нашли наркотики и лишили свободы на 3,5 года. Ян очень боялся тюрьмы, но для него она оказалась спасением.

Ян Хейниш стал бойцом в тюрьмеGetty Images

В тюремной камере у него появилось много свободного времени, мозг не был затуманен никаким зельем, поэтому Хейниш много читал и возвращал хорошую физическую форму. «Я несколько раз прочитал Библию на испанском языке и задумался о своем предназначении в этом мире. После этого человек, который распространял наркотики и проматывал жизнь, показался мне отмороженным незнакомцем», – окстился Ян. Американец пропадал в спортзале и применил навыки в бойцовской песчаной яме, похожей на гладиаторскую арену с камнями вместо сидений для зрителей. Здесь тюремные тузы развлекались и делали ставки на драки заключенных.

Хейнишу не было равных, поэтому начальник тюрьмы привез в яму несколько человек из городской команды по борьбе – боец разделался и с ними. Информация просочилась в местные СМИ, яму закрыли, а американца перевели в тюрьму в Леоне. Боец стал знаменитостью (заключенные дали американцу прозвище Ураган), к нему было слишком много внимания, поэтому власти скостили Яну наказание на год в обмен на обязательство в течение пяти лет не посещать Европу.

На свободе Ян пробыл всего несколько дней – наручники ему надели прямо в аэропорту Нью-Йорка. Суд принял во внимание побег из страны в 19 лет и вынес очень строгое наказание – год в самой большой тюрьме мира «Райкерс», славящейся беспределом надзирателей и банд. «Испанская тюрьма по сравнению с этим местом – рай. Здесь я сразу почувствовал себя словно маленькая рыбешка среди акул. Меня почему-то определили в крыло, где я был единственным белым, поэтому конфликты начались в первый же день», – рассказал боец.

Ян ХейнишGetty Images

Ян понял, что в одиночку здесь не протянуть, и примкнул к парням из Пуэрто-Рико, которые конфликтовали с мексиканцами. К нему часто задирались, он отбивался с помощью приятелей, но однажды, когда у него потребовали телефон, сломал бандиту нос. Вечером Хейниш узнал, что его заказали киллеру – в «Райкерс» обычно такие приговоры означают верную смерть. Ян не спал всю ночь и готовился умереть достойно, но ему повезло. Утром в тюрьму пришла бумага из суда о пересмотре его дела, и Хейниша доставили в следственный изолятор.

Бойцу учли тюремный срок в Испании и осудили на два года условно. «Меня спасла мама, которая подавала апелляции, собирала документы и победила американскую систему. Если бы я остался в тюрьме, то неизвестно, сколько бы еще протянул. Исправительная система в США похожа на вращающуюся дверь в торговом центре – она не пытается дать заключенному второй шанс в отличие от испанской. В Европе людей пытаются вернуть в общество, а не еще больше покалечить, как это происходит в «Райкерс», – убежден Хейниш. Осенью 2019-го мэрия Нью-Йорка вынесла решение о закрытии «Райкерс» из-за систематических нарушений прав человека.

Ян реализовал мечту и стал бойцом ММА. С 2015 года он дерется в UFC (11-я строчка рейтинга в среднем весе), одержав 13 побед при двух поражениях. Ураган сколотил мощную команду, идет к мечте о чемпионском поясе и параллельно занимается благотворительным фондом – Хейниш помогает молодым людям, которые вышли из тюрьмы и ищут себя в жизни. Побывав на самом дне, он слишком хорошо понял, насколько важно получить второй шанс, остаться человеком и заслужить самоуважение.

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