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«В метро молодые люди сидят, женщины и старики – стоят». Отца Хабиба возмутили привычки москвичей

«В метро молодые люди сидят, женщины и старики – стоят». Отца Хабиба возмутили привычки москвичей
Eurosport

43 мин. назад

Тренер одного из лучших бойцов UFC не проникся культурой главного российского мегаполиса.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что ему не нравится в столице России.

«Некоторые вещи меня убивают. Захожу в метро, там сидят молодые люди в наушниках. Женщины или старики стоят», – заявил Нурмагомедов-старший в эфире телеканала «Мир».

  • В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

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