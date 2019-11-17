Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что ему не нравится в столице России.

«Некоторые вещи меня убивают. Захожу в метро, там сидят молодые люди в наушниках. Женщины или старики стоят», – заявил Нурмагомедов-старший в эфире телеканала «Мир».

В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

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