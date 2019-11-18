Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что его сын еще как минимум два года будет выходить в октагон.

Хабиб в последнее время не раз намекал на скорое завершение карьеры, однако его отец и тренер развеял опасения фанатов.

«Еще два года мы в боях», – цитирует Абдулманапа ТАСС.

Хабиб второй раз защитил титул в бою с Дастином Порье.

Следующим соперником бойца станет Фергюсон. Скорее всего, бой с Тони пройдет в США весной 2020 года.

Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться

Качай приложение Eurosport для iOS и Android