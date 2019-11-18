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Отец Хабиба: «Еще два года мы в боях»
Есть время на реванш.
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что его сын еще как минимум два года будет выходить в октагон.
Хабиб в последнее время не раз намекал на скорое завершение карьеры, однако его отец и тренер развеял опасения фанатов.
«Еще два года мы в боях», – цитирует Абдулманапа ТАСС.
- Хабиб второй раз защитил титул в бою с Дастином Порье.
- Следующим соперником бойца станет Фергюсон. Скорее всего, бой с Тони пройдет в США весной 2020 года.
Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться
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