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Порье: «Хабиб побьет Фергюсона в восьми случаях из десяти»
Как минимум один бой состоится в следующем году.
Боец MMA Дастин Порье ответил на вопросы фанатов в твиттере и оценил шансы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
– Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут десять боев?
– Восемь.
– Выступления какого бойца тебе нравится смотреть больше всего?
– Ломаченко.
– Твой любимый фильм всех времен?
– «Большой Лебовски».
– Как думаешь, у кого больше шансов победить Хабиба: у Тони или у Джастина Гэтжи?
– У Джастина.
- Хабиб второй раз защитил титул в бою с Дастином Порье.
- Следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон. Скорее всего, бой с Тони пройдет в США весной 2020 года.
Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться