Боец MMA Дастин Порье ответил на вопросы фанатов в твиттере и оценил шансы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.

– Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут десять боев?

– Восемь.

– Выступления какого бойца тебе нравится смотреть больше всего?

– Ломаченко.

– Твой любимый фильм всех времен?

– «Большой Лебовски».

– Как думаешь, у кого больше шансов победить Хабиба: у Тони или у Джастина Гэтжи?

– У Джастина.

Хабиб второй раз защитил титул в бою с Дастином Порье.

Следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон. Скорее всего, бой с Тони пройдет в США весной 2020 года.

Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться

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