Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, при каких обстоятельствах заключал контракт с Bellator в июне 2019 года.

«Моя жена ждет и не дождется, когда я завершу карьеру. И моя, и ее мама мне звонят. Они очень переживают, но поддерживают мое решение. Для меня это очень важно.

Расскажу даже одну историю. Во время подписания последнего контракта жена уже практически согласилась, но потом сказала, что даст добро, если батюшка благословит. В итоге я поехал к батюшке и добился этого благословения», – цитирует Емельяненко Sport24.

29 декабря 43-летний Емельяненко подерется в Японии с американцем Куинтоном Джексоном.

Поединок пройдет в рамках совместного турнира промоушнов Bellator и Rizin.

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