Лига Bare Knuckle FC, занимающаяся организацией боев на голых кулаках, подписала контракт с Саджадом Гариби – пауэрлифтером по прозвищу Иранский Халк.

При росте 186 сантиметров 27-летний иранец весит 175 килограммов. В Bare Knuckle уже назвали Саджада «самым большим подписанием в истории лиги»; дело осталось за малым – найти бойца, который согласится подраться с Гариби на голых кулаках.

Один претендент уже есть – им стал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Тим Сильвия. Тим – достаточно опытный боец: на протяжении карьеры в MMA он дрался с самыми разными прославленными спортсменами – Федором Емельяненко, Андреем Орловским, Джеффом Монсоном, Фрэнком Миром и другими.

«Если вам нужен оппонент для этого парня, дайте мне знать и пришлите контракт», – написал Сильвия в твиттере.

С другой стороны, сейчас Сильвии уже 43 года, а его последний поединок прошел более шести лет назад. Возможно, в Bare Knuckle отвергнут кандидатуру Тима и подыщут Иранскому Халку другого оппонента – более подготовленного и (что тоже важно) более популярного.

Первый бой Иранского Халка в Bare Knuckle FC намечен на начало 2020 года.

Другие сочные новости про боевые искусства, которые ты мог пропустить:

Емельяненко: «Жена дала добро на новый контракт с Bellator только после благословения батюшки»

Боец по прозвищу Железный наткнулся на блок и с кошмарным треском сломал ногу

Качай приложение Eurosport для iOS или Android