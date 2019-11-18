Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что планирует обзавестись второй женой.

«У меня есть жена, предложение можно сделать еще трем. Одна есть, вторая намечается, третья... Не знаю, будет или нет.

Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух-трех-четырех. А одна может быть и у инвалида. К женщине надо всегда уважительно относиться», – отметил Нурмагомедов-старший в интервью телеканалу «Мир».

В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

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