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Емельяненко – о словах Конора про дагестанцев: «Нет ничего святого»
Ребята, давайте жить дружно.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал ирландца Конора Макгрегора за оскорбительные слова о народе Дагестана.
«На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать, но они сами же занимаются тем же.
Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа? Этот человек и есть часть народа», – приводит слова Емельяненко Sport24.
- 29 декабря Федор проведет поединок против американца Куинтона Джексона. Бой пройдет в японском городе Сайтама.
- Макгрегор должен вернуться в октагон 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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