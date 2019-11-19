35-летний американский боец смешанного стиля Бен Аскрен объявил о завершении карьеры. В последние годы его замучили проблемы со здоровьем, кроме того, он проиграл два поединка подряд.

«Я ухожу из MMA. Честно говоря, я завязываю вообще со всем. Меня мучают проблемы с бедром последние 3-5 лет, и я наконец-то обсудил это с доктором ...мне требуется замена левого бедра. Так что, мужик, для меня это конец. Я думал об этом в течение недели, о том, что именно я скажу, и я полон благодарности за то, насколько успешной была моя карьера. Хотя очевидно, что в конце все пошло немного не по моему сценарию», – цитирует бойца ESPN.

Аскрен пришел в UFC всего год назад – до этого он выступал в промоушене ONE Championship.

Статистика Бена – 19-2.

Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться

Качай приложение Eurosport для iOS и Android