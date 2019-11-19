Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, какие минусы у возросшей популярности сына.

«Не думаю, что слава его испортила. Он начал ее правильно использовать, от этого есть кое-какая выгода, но есть и очень большая нагрузка. Он просто не может выйти с сыном за руку на улицу. Он не может пойти с семьей куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Просто пойти на базар, купить яблоки – для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело», – рассказал отец чемпиона UFC в эфире телеканала «Мир».

В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

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