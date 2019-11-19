Отец Хабиба прокомментировал слова Конора об отсутствии флага России на боях Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался на тему того, что боец никогда не появляется в октагоне с флагом России.

Хабиба часто упрекают в том, что он проявляет патриотизм только к родному региону, но не к стране в целом. Конор на пресс-конференции в Москве выдал следующее: «Я не уверен, что он вообще представляет Россию. Никогда не видел, чтобы человек, который представляет Россию, не выносил флаг России».

Отец Хабиба не считает, что дело во флаге.

«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан – это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз, как россиян», – рассказал отец чемпиона UFC в эфире телеканала «Мир».

В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

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