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Отец Хабиба прокомментировал слова Конора об отсутствии флага России на боях Нурмагомедова

Отец Хабиба прокомментировал слова Конора об отсутствии флага России на боях Нурмагомедова
Eurosport

11 мин. назад

Абдулманап нашел, что ответить ирландцу.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался на тему того, что боец никогда не появляется в октагоне с флагом России.

Хабиба часто упрекают в том, что он проявляет патриотизм только к родному региону, но не к стране в целом. Конор на пресс-конференции в Москве выдал следующее: «Я не уверен, что он вообще представляет Россию. Никогда не видел, чтобы человек, который представляет Россию, не выносил флаг России».

Отец Хабиба не считает, что дело во флаге.

«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан – это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз, как россиян», – рассказал отец чемпиона UFC в эфире телеканала «Мир».

  • В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться

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