Бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал слова Абдулманапа Нурмагомедова, который, возможно, обзаведется второй супругой.

«Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что намерен взять еще одну жену. Фраза напоминает магазин, но просто надо понимать, что «взять в жены еще одну жену» звучит настолько не по-русски, что и называется нерусским словом тавтология. Меня давно интересует вопрос: а что в этом такого? В чем причина запрета многоженства? Если все участники согласны, что плохого?

В конце концов, запрет многоженства – он что запрещает? Реально ничего. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую. Ему запрещен секс, что ли, с первой? Что в реальности? В христианстве это не принято, так там много чего не принято. Аборты, например. Потом, мы светское государство.

Короче, я за многоженство. Кто хочет, кто может (во всех отношениях), пусть живет хоть как. Моим глазам не место в чужой семье, пока там мир и покой, а государству в принципе не место в чужой постели», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов высказался о раздражающих его привычках москвичей.

В сентябре сын Нурмагомедова Хабиб во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

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