Российский боец Fight Nights Владимир Минеев заявил, что намерен продолжить карьеру в UFC.

«Мы планируем провести второй бой с Магой Исмаиловым в конце следующего года. Пока идут разговоры именно об этом. Главное, чтобы с его стороны все было в порядке. Мага может преподнести сюрпризы. Первый бой с Исмаиловым получился равным, без серьезного перевеса в чью-то сторону. Но я-то был травмирован.

В общем, нужно дать болельщикам то, что они хотят. А так бы я хотел подписаться в UFC и там продолжить свой путь. Там в 77 кг есть хорошие соперники. Мне хочется подраться с Нэйтом Диасом. Это веселый парень. Плюс есть Хорхе Масвидаль. Было бы интересно подраться за пояс Baddest Motherfucker», – цитирует Минеева РИА «Новости».

На счету Минеева 14 поединков по правилам MMA (+13, -1).

Специальный пояс BMF был вручен победителю боя между Масвидалем и Диасом – Нэйт проиграл техническим нокаутом по решению врача.

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