Американский морпех сменил пол и дрался в ММА с женщинами. Он выбесил Джо Рогана и Ронду Роузи

Гениальный стендап-комик Энди Кауфман более 40 лет назад разозлил Америку – он на полном серьезе дрался с женщинами в ринге. Энди обещал 1000 долларов любой даме, которая его изобьет, но после 400 боев ушел из спорта непобежденным. Все это Кауфман объяснял тем, что он маленький и слабый еврей, и любой мужик его сразу поколотит. А Энди всегда мечтал о ринге. В реальности он делал все, чтобы спровоцировать толпу как можно сильнее. Даже его смерть в 1984-м до сих считается фейком, и этому есть убедительные доказательства, в отличие от безумных теорий про Элвиса и Майкла Джексона. Вряд ли Энди догадывался, что в 2019-м его драки с женщинами стали бы вполне обыденной вещью, если бы он убрал из них одну деталь – свой пенис.

Бойд Бертон родился в 1975-м в одном из самых маскулинных штатов Америки Огайо. Там живут очень набожные консервативные люди, которые всей семьей ходят в церковь и поддерживают республиканцев. В Огайо действует организация безумных националистов «Черный легион», отколовшаяся от Ку-клукс-клана, а ультраправые шизоиды устраивают шутинги. В таких условиях темнокожий Бойд к тому же ощущал себя девочкой с пяти лет. Объяснить это родителям – набожным христианам – было невозможно. В 17 лет Бойд предположил, что он гей. Но из страха потерять родителей и друзей завел отношения с девушкой и даже женился в 19 лет, когда подруга забеременела и родила дочь.

Чтобы прокормить молодую семью Бойд пошел в армию и попал на атомный авианосец «Энтерпрайз» – легендарный корабль с первой ядерной силовой установкой. Это самое большое судно мира (342 метра в длину), а одной заправки ядерным топливом хватает на 13 лет службы. Корабль участвовал в блокаде Кубы во время Карибского кризиса и навсегда стал символом военной мощи США. То есть юный Бойд, у которого и так творилась гормональная каша в голове, переместился из консервативного и патриархального общества в самый эпицентр тестостерона с почти пятью тысячами военных в экипаже.

Служба лишь усугубила стресс Бойда, и когда он уволился в запас, то бросил университет Толидо из-за непрекращающейся депрессии и невозможности понять, кто он есть на самом деле. Здесь важно объяснить, что происходит в голове людей, которые оказались в чужом теле, потому что депрессия из-за этого чаще приводит к самоубийствам, чем к нормальной социальной адаптации. Ученые давно определили, что строение мозга гомосексуалов и гетеросексуалов отличается. Разность закладывается еще на этапе формирования плода и зависит от организма матери: какие гормоны он выделяет, насколько сильный стресс она испытывает и какие лекарства пьет. В итоге развивается человек мужского пола, но некоторые отделы его мозга, в том числе отвечающие за половое поведение, формируются по женскому типу.

Бойд не нашел другого пути, кроме путешествия в Таиланд и операции по коррекции пола. Для этого он работал водителем грузовика и копил деньги. Через несколько месяцев Бойд Бертон превратился в Фэллон Фокс. Фэллон ушла от жены, переехала в Чикаго, и ее дочь выбрала жить с ней. Когда казалось, что крупнейший поворот в жизни Фокс уже случился, выяснилось, что самое интересное впереди.

Фэллон плотно занялась смешанными боевыми единоборствами, которым училась еще в армии, и начала драться в ринге с женщинами. Правда, никому не сказала о своем мужском начале. Фокс дебютировала в ММА двумя победами нокаутами в турнирах KOTC и CFA. После этого Фокс сделала каминг-аут во время интервью для Sports Illustrated, чем дико разозлила любителей ММА. Их главная претензия адресовалась Спортивной комиссией штата Калифорния и Спортивной комиссией Флориды. Организации выдали лицензии на бои против женщин человеку, чей организм построен по мужскому принципу. Больше всех возмущались Джо Роган и Ронда Роузи.

«Если у тебя когда-то был член в одном месте, то у тебя осталась структура костей, которая к нему прилагается. У тебя руки больше, у тебя шире плечи. Ты гребаный мужик! Физически ты все еще мужик, понятно? Да, у тебя больше нет твоих причиндалов, но нас это не беспокоит. Посмотрите на Фокс – он же огромный. Она не просто огромная, у нее мужское лицо! Да, ты конечно можешь краситься и изображать женщину, если хочешь. Ты можешь принимать женские гормоны, можешь носить сиськи – отлично. Живи как хочешь, это твое дело. Но ты должна драться с мужчинами. Драться с бойцами мужского пола», – распалялся Роган.

«Не существует технологии, которая могла бы обратить вспять процесс полового созревания мужчины. Особенно, если ты уже через него прошел. Этого не изменить. Нет такой кнопки. У Фэллон Фокс есть нечестное преимущество перед другими бойцами – настоящими женщинами», – Ронда оказалась куда сдержаннее.

Несмотря на нападки, Фокс продолжила биться с женщинами. За первый раунд боя против Тамикки Бренц Фэллон нанесла ей сотрясение мозга и перелом орбитальной кости (у соперницы осталось семь скоб на голове). «Я боролась со многими женщинами и никогда не чувствовала силы, которую чувствовала в бою, как в ту ночь. Не могу ответить, почему так, может, потому что она родилась мужчиной, или нет, так как я не врач. Никогда не чувствовала себя такой подавленной, а я необычайно сильная женщина», – рассказала Бренц после боя.

После этого случая директор Института общества и генетики в Калифорнийском университете Эрик Вилайн написал статью в Time. В ней ученый рассказал, что транссексуальные бойцы намного легче и слабее мужчин. Спортсменам необходимо пройти полный комплекс хирургических изменений и двухлетнюю заместительную гормональную терапию, чтобы не отличаться от женщин. И Фэллон выполнила все условия.

Всего Фокс провела шесть профессиональных боев, из которых проиграла лишь один: в октябре 2013-го Эшли Эванс-Смит серией яростных ударов поставила единственный нокаут в карьере Фэллон. Это был самый длинный бой в ее карьере, который продлился четыре минуты.

«Кто-нибудь смотрел фильм «42»? Помните, когда комментаторы говорили, что у чернокожего бейсболиста Джеки Робинсона было несправедливое преимущество, потому что у черных были больше пяточные кости, чем у белых, с которыми он соперничал? Можем ли мы связать эти заявления с отвратительной речью Рогана? Я трансгендерная женщина. Я заслуживаю равного отношения и уважения со всеми другими женщинами. Все это смехотворно, ненужно и ужасно подло», – Фокс подытожила скандальную карьеру.

Половину жизни Фэллон Фокс прожила в теле мужчины и скрывала это ради одобрения общества. Но когда она стала тем человеком, каким хотела, на нее вылилась лавина хейта. Теперь Фэллон вряд ли этого боится, а сотрясение и перелом челюсти получит любой, кто попробует поиздеваться над ней.

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